Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії

Міністерство закордонних справ Великої Британії в четвер оголосив про плани запровадити новий санкційний режим проти Ірану, який передбачав би накладання обмежень за "ворожу діяльність", зокрема й військову допомогу агресії.

Про це йдеться в поширеній заяві британського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Зазначається, що Іран активізував кампанію з переслідування своїх опонентів за кордоном, і лише в Британії з 2022 року зафіксували понад 15 погроз іранського режиму вбити або викрасти британців або людей, які проживають у країні.

"Іранські спецслужби встановили тісні зв'язки з організованими злочинними угрупованнями у Великій Британії та по всій Європі з метою розширення можливостей своїх мереж. Велика Британія не буде миритися з такими погрозами", – заявили в МЗС Британії.

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Новий санкційний режим дозволить запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб, що, серед іншого, сприяють "використанню й поширенню зброї або збройових технологій з Ірану".

Це безпосередньо стосується і Росії, яка отримала сотні безпілотників-камікадзе та інше озброєння для застосування проти України, а також планує побудувати спільний завод із їхнього виробництва в Татарстані.

Крім того, санкції запроваджуватимуться і в разі підриву демократії, порушень прав людини та "інших ворожих дій щодо Британії та її партнерів, що виходять від іранського режиму".

ВІДЕО ДНЯ

На початку червня британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі вперше звинуватив Іран у постачанні Росії боєприпасів для ведення війни проти України.

Перед тим британські ЗМІ отримали доступ до імовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні.