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Зеленський із Болгарії несподівано вирушив у Чехію

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 21:08
Зеленський із Болгарії несподівано вирушив у Чехію
Володимир Зеленський у Болгарії, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив про неоголошений візит до Чехії після поїздки до Болгарії в четвер.

Про це пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив у соцмережах, що у Празі проведе переговори з чеськими президентом і прем'єром Петром Павелом та Петром Фіалою, а також спікерами парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, і зустрінеться з "членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ".

"У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація "формула миру", відбудова України", – додав голова держави.

Зазначимо, що це перший візит Володимира Зеленського до Чехії від початку президентської каденції у 2019 році.

Нагадаємо, перед цим у четвер Володимир Зеленський був з візитом у Болгарії. Лідери обох країн уклали спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Також, за даними ЗМІ, Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Теми: ЗеленськийЧехія
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