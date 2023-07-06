Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що президент Росії зашкодив собі й зменшив можливості гібридних операцій за участі "вагнерівців", коли визнав державне фінансування ПВК "Вагнер".

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Лінкявічюс зазначив, що не дуже вірить у якусь діяльність ПВК "Вагнер" у Білорусі та припускає, що вони звідти перемістяться кудись інде, якщо тільки Росія не вирішить задіяти їх для гібридних військових провокацій.

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Проте після заяв Путіна, де очільник Кремля розкрив джерело фінансування ПВК "Вагнер", на його думку, ризики цього вже значно менші.

"Це було великою помилкою. Бо там же кримінальні питання – на додаток то того, що він вже зробив, до наявних звинувачень у воєнних злочинах маємо додаткові злочини. Адже він визнав, що повністю фінансував цю групу на мільярдні на рік, чи навіть більше – а це багато. Це доводить, що це була не окрема армія, а "рука Кремля". І тепер щоби не робив Пригожин, які би провокації не сталися – буде дуже непросто переконливо говорити, що уряд Росії тут ні до чого", – зазначив Лінас Лінкявічюс.

Він також вважає, що для самопроголошеного президента Білорусі не дуже безпечно дозволити "вагнерівцям" перебувати у Білорусі тривалий час, і незрозуміло, яка від цього вигода самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку.

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"У них є бойовий досвід, і хай скільки цих бійців, вони небезпечні. Тож для Лукашенка я плюсів не бачу", – сказав Лінкявічюс.

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