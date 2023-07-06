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На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку

"Українська правда"Четвер, 6 липня 2023, 21:53
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Двоє людей загинули на Говерлі через блискавку, фото ДСНС

6 липня на горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей – дитина років 11-ти й дорослий. 

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС)

Деталі: 6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждали троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

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До місця події одразу направилися гірські рятувальники пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт Ворохта.

Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя.

Жінку в шоковому стані провели до поста Заросляк і передали медикам інші учасники групи туристів.

ВІДЕО ДНЯ

Загиблих рятувальники транспортували до поста Заросляк.

Зазначимо, що 6 липня грози пройшли в низці областей України, ввечері дісталися до Києва. 

Теми: погодаДСНСІвано-Франківська область
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