На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку

Двоє людей загинули на Говерлі через блискавку, фото ДСНС

6 липня на горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей – дитина років 11-ти й дорослий.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС)

Деталі: 6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждали троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

До місця події одразу направилися гірські рятувальники пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт Ворохта.

Реклама:

Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя.

Жінку в шоковому стані провели до поста Заросляк і передали медикам інші учасники групи туристів.

Загиблих рятувальники транспортували до поста Заросляк.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що 6 липня грози пройшли в низці областей України, ввечері дісталися до Києва.