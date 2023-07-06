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Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну

Олена РощінаЧетвер, 6 липня 2023, 23:54
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Володимир Зеленський у Болгарії, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що країни НАТО на саміті в Вільнюсі могли б дати Україні чіткий сигнал про перспективу набуття членства в Альянсі, бо українці платять за це кров’ю у війні, яку розв'язала Росія. 

Джерело: Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками політичних кіл, громадськості та ЗМІ Болгарії, цитує Офіс президента

Деталі: Президент зазначив, що для українського народу дуже важливим мотиваційним чинником став би чіткий сигнал про перспективу набуття членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі, як це було із наданням статусу кандидата в члени ЄС у червні 2022 року.

Пряма мова: "Ми розуміємо, що в НАТО будемо через кілька років або після війни – як вирішать члени Альянсу. Але треба давати сигнал, щоб мотивувати Україну захищати Європу. Це не така висока ціна за таку війну й за такі страждання".

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Теми: ЗеленськийНАТО
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