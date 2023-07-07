Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"

Президент Володимир Зеленський запевняє, що незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті знаходиться в українських Сил оборони, які ідуть уперед.

Джерело: Зеленський під час спільної з Президентом Чехії Петром Павелом пресконференції у Празі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менше, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив".

Що передувало: Спеціальний літак уряду Чехії із Зеленським приземлився в празькому аеропорту Рузине в четвер увечері.

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