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Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"

"Українська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 00:48
Зеленський: Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас
Петр Павел і Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський запевняє, що незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті знаходиться в українських Сил оборони, які ідуть уперед.

Джерело: Зеленський під час спільної з Президентом Чехії Петром Павелом пресконференції у Празі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менше, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив".

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Що передувало: Спеціальний літак уряду Чехії із Зеленським приземлився в празькому аеропорту Рузине в четвер увечері.

Теми: ЗеленськийконтрнаступЧехія
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