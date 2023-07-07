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Ворог бив по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу

Ольга Глущенко П'ятниця, 7 липня 2023, 01:34
Ворог бив по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу
Обстріл. Ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 103 вибухи.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Есманська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська громади.

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По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (26 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

Також здійснено скидання з БПЛА вибухових пристроїв типу ВОГ, 2 вибухи. Крім того, зафіксовано обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) – 13 вибухів.

По Глухівській громаді здійснено гранатометний обстріл з АГС, 30 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Миропільська громада: росіяни били з мінометів, 10 вибухів.

На Середино-Будську громаду ворог скинув 4 міни.

По Есманській громаді здійснено мінометний обстріл, 10 вибухів.

У Краснопільській громаді було 2 вибухи з мінометів.

За попередніми даними ОВА, цього разу обійшлося без жертв і руйнувань.

Теми: Сумська областьвибухобстріл
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