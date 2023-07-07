Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент

Президент Чехії Петр Павел заявив, працюватиме над тим, аби переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця цього року.

Джерело: Павел у Twitter

Пряма мова: "Ми будемо працювати над тим, щоб переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця цього року".

Деталі: Також Павел додав, що Чеська Республіка зацікавлена в тому, щоб Україна відразу після закінчення війни розпочала переговори про вступ до НАТО.

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На його думку, "це добре для нашої безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання".

Нагадаємо: Спеціальний літак уряду Чехії з президентом України Володимиром Зеленським приземлився в празькому аеропорту Рузине в четвер увечері.