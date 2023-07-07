Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
П'ятниця, 7 липня 2023, 01:56
Президент Чехії Петр Павел заявив, працюватиме над тим, аби переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця цього року.
Джерело: Павел у Twitter
Пряма мова: "Ми будемо працювати над тим, щоб переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця цього року".
Деталі: Також Павел додав, що Чеська Республіка зацікавлена в тому, щоб Україна відразу після закінчення війни розпочала переговори про вступ до НАТО.
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На його думку, "це добре для нашої безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання".
Нагадаємо: Спеціальний літак уряду Чехії з президентом України Володимиром Зеленським приземлився в празькому аеропорту Рузине в четвер увечері.