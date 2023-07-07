Ворог атакував Дніпропетровщину "Шахедами", двоє загиблих

Вночі ворог атакував Дніпропетровську область 6 "Шахедами", які збили захисники з ПвК "Схід". Уламки збитого дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Вночі ворог атакував область "Шахедами". 6 безпілотників збили захисники з ПвК "Схід".

Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули..."

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Деталі: Лисак також повідомив, що внаслідок падіння уламків зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили.

Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв. м та сягало 4-метрової висоти.

Його рятувальники вже приборкали, постраждалих нема.

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Крім того, по Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди не постраждали.