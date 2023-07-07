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У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 07:52
У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
Фото: www.whitehouse.gov

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що для вступу в НАТО має відповідати певним вимогам.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

Водночас Кірбі наголосив, що США вірять у політику "відкритих дверей" НАТО.

"Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес", – зазначив він.

На думку Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася "у сірій зоні" між НАТО і Росією, навпаки – всі дії союзників свідчать про те, що вони є повністю на стороні України у її справедливій боротьбі проти російської агресії.

"Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке – не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну", – додав він.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час пресбрифінгу в середу заявила, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. У відповідь у МЗС України закликали реформувати ставлення Заходу до Росії.

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього

Теми: СШАУкраїнаНАТО
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