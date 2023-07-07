Захисники "відмінусували" ще понад 500 окупантів, 2 танки і 17 безпілотників ворога
П'ятниця, 7 липня 2023, 08:04
За минулу добу Сили оборони знищили ще 510 окупантів, 2 танки, 17 безпілотників та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4070 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,
- артилерійських систем – 4330 (+20) од,
- РСЗВ – 658 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 408 (+4) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),
- крилатих ракет ‒ 1271 (+7),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 612 (+7).