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Захисники "відмінусували" ще понад 500 окупантів, 2 танки і 17 безпілотників ворога

Ольга Глущенко П'ятниця, 7 липня 2023, 08:04
Захисники відмінусували ще понад 500 окупантів, 2 танки і 17 безпілотників ворога
ілюстративне фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили ще 510 окупантів, 2 танки, 17 безпілотників та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4070 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12) од,
  • артилерійських систем – 4330 (+20) од,
  • РСЗВ – 658 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 408 (+4) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),
  • крилатих ракет ‒ 1271 (+7),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,
  • спеціальної техніки ‒ 612 (+7).

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Теми: війна
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