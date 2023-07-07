Ворог за добу 77 разів обстріляв Херсонщину: 10 поранених
П'ятниця, 7 липня 2023, 08:27
Внаслідок російської агресії на Херсонщині за добу дістали поранення 10 людей.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Деталі: Противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 371 снаряд з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будинок культури у селі Таврійське та заклад торгівлі у Херсоні.
Через російську агресію 10 людей дістали поранення.