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Ворог за добу 77 разів обстріляв Херсонщину: 10 поранених

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 08:27

Внаслідок російської агресії на Херсонщині за добу дістали поранення 10 людей.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: Противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 371 снаряд з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будинок культури у селі Таврійське та заклад торгівлі у Херсоні.

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Через російську агресію 10 людей дістали поранення.

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Теми: Херсонська областьобстрілжертви
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