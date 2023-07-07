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Білий дім: США активно розглядають питання про касетні боєприпаси для України

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 08:32
Білий дім: США активно розглядають питання про касетні боєприпаси для України
Наслідки обстрілу Херсонщини 6 липня, фото облпрокуратури

Питання надання Україні касетних боєприпасів активно розглядається адміністрацією США.

Як пише "Європейська правда", про це у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна заявив заступник речниці Білого Дому Ендрю Бейтс.

"Це питання активно розглядається. У мене немає оголошення в цей момент з цього приводу", – зазначив він.

Бейтс наголосив, що США зосереджені на тому, щоб надавати Україні "широкий спектр боєприпасів", які Збройні сили країни активно використовують у боротьбі із російською агресією.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена вже завтра оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому зокрема будуть і касетні боєприпаси.

У Пентагоні поки офіційно не підтвердили передачу касетних боєприпасів Україні, але зазначили, що це питання справді обговорюють.

Представник Міноборони США заявив, що надання так званих вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) справді перебуває на обговоренні, але "конкретних оголошень наразі немає".

Теми: СШАзброядопомога Україні
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