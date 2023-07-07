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На саміті НАТО обговорюватимуть питання довгострокової безпеки України - Білий дім

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 09:44

На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть питання довгострокових зобов’язань для України у сфері безпеки.

Як пише "Європейська правда" про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Я просто не буду випереджати наших союзників чи саміт. Я вам скажу, що довгострокові зобов’язання для України у сфері безпеки обов’язково будуть темою обговорень", – наголосив Кірбі.

Він зауважив, що найважливішими акцентами залишаються допомога Україні у війні проти Росії, а також післявоєнна відбудова.

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 "Ми вважаємо, що найважливішим є залишатись зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть. І дивитись на післявоєнну Україну, на те, якими будуть потреби її безпеки, і які зобов’язання ми та наші союзники можемо взяти на себе, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, тому що вони й надалі матимуть великий кордон з Росією", – додав Кірбі.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також едіторіал "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього

Теми: НАТОСШАгарантії безпеки
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