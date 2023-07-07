Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом народу України

Палата представників Нідерландів, нижня палата парламенту країни, визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це у п’ятницю вранці повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

У своєму Twitter глава держави привітав визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом.

"Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", – прокоментував президент.

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Вітаю визнання Палатою представників 🇳🇱 Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний 🇳🇱 за сильну та комплексну підтримку 🇺🇦 в нашій боротьбі за майбутнє 🇺🇦 та всього вільного… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023

Зеленський окремо подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в її боротьбі за своє майбутнє та майбутнє всього вільного світу.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назавав рішення "важливим кроком" у встановленні історичної правди.

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"Я вдячний Нідерландам за те, що вони зайняли тверду позицію щодо необхідності притягнення до відповідальності за минулі та теперішні злодіяння", – написав Кулеба у Twitter.

Наприкінці червня Кулеба повідомив, що 27 держав вже визнали Голодомор геноцидом українського народу. З Нідерландами ця цифра зросла до 28.

Голодомор геноцидом українського народу визнали парламенти не тільки понад двох десятків країн, а також Європейський парламент.