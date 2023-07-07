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Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом народу України

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 09:46

Палата представників Нідерландів, нижня палата парламенту країни, визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це у п’ятницю вранці повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

У своєму Twitter глава держави привітав визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. 

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"Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", – прокоментував президент.

Зеленський окремо подякував Нідерландам  за сильну та комплексну підтримку України в її боротьбі за своє майбутнє та майбутнє всього вільного світу.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба назавав рішення "важливим кроком" у встановленні історичної правди. 

"Я вдячний Нідерландам за те, що вони зайняли тверду позицію щодо необхідності притягнення до відповідальності за минулі та теперішні злодіяння", – написав Кулеба у Twitter.

Наприкінці червня Кулеба повідомив, що 27 держав вже визнали Голодомор геноцидом українського народу. З Нідерландами ця цифра зросла до 28.

Голодомор геноцидом українського народу визнали парламенти не тільки понад двох десятків країн, а також Європейський парламент.

Теми: голодоморгеноцидНідерланди
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