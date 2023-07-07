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У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 09:59

Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.

Як пише "Європейська правда", про це розповіла представниця ДДБ Литви Аурелія Верніцкайте, повідомляє Delfi.

"Білоруська розвідка поводиться агресивно на кордоні, на КПП – опитує громадян Литви, які їдуть до Білорусі", – сказала Верніцкайте.

За її словами, потенційною мішенню білоруської розвідки може стати кожен, хто в’їжджає на територію Білорусі.

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"З того, що ми бачимо останнім часом, як білоруська, так і російська розвідка, які тісно співпрацюють, намагаються вербувати всіх підряд. Це необов'язково люди, які обіймають високі посади в держустановах, це необов'язково люди, у яких є доступ до засекреченої інформації. Намагаються завербувати всіх, кого виходить. А потім вирішують, як використовувати людину: для поширення пропаганди, для зв'язку, в операціях тощо", – зазначила Верніцкайте.

Вона розповіла, що на кордоні у людей на перевірку беруть телефони, комп'ютери, перевіряють контакти, фотографії та дані про останні поїздки.

У відомстві закликали відмовитися від поїздок до Росії та Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр закордонних справ і новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав громадян країни відмовитись від поїздок то Росії та Білорусі.

Рінкевичс наголосив, що людям, які їдуть у Росію та Білорусь, треба усвідомлювати, що можливість Латвії їм допомогти, якщо виникнуть якісь проблеми, дуже серйозно обмежена, організувати евакуацію з цих країн неможливо.

Теми: ЛитваБілорусь
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