Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 липня 2023, 11:28
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Меморіал пам’яті загиблих у Бучі, фото: мер Бучі Федорук

За час повномасштабної військової агресії Росії проти України в Київській області загинуло 1376 мирних мешканців, 317 людей вважаються зниклими безвісти, ще 190 знаходяться у Росії.

Джерело: начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Нєбитова: "Загалом за час війни в області загинули 1 376 осіб. Це тіла, які ми виявили, оглянули. Наголошу, що це виключно цивільні люди, тому що ми як поліцейські опікуємося лише цивільними".

Реклама:

Деталі: За його словами, "залишаються неідентифікованими 190 тіл. Він повідомив, що відібрані ДНК поміщено до відповідної бази даних. "Із цих 190 можуть бути ті, у яких не було близьких родичів. А якщо немає родичів за першою лінією, то ми не можемо порівняти ДНК. Тому, на жаль, є тіла і не встановлені особи", - зазначив керівник поліції області.

Також Нєбитов повідомив про 317 зниклих безвісти людей. Щодо жодного з них немає інформації. "Сподіваємося, що вони теж перебувають десь у полоні, але з урахуванням того, як вбивали і катували окупанти наших людей, розуміємо, що вони вважатимуться зниклими безвісти доти, доки не знайдемо їх тіла", - додав начальник поліції області.

Він зазначив, що багато тіл були повністю знищені й важко не те, що ідентифікувати, а навіть знайти їх останки.

ВІДЕО ДНЯ

"Ті тіла, які ми знаходили нещодавно, були зариті в ямах, де були ворожі позиції. Наразі більшість цих місць обстежено, але розуміємо, що якщо окупанти закопували глибше або викидали тіла у водойми, то навряд чи швидко знайдемо всіх", - зазначив Нєбитов.

Крім того, за оперативною інформацією, 461 громадянин України перебуває на території РФ. "Із них 190 - цивільні жителі Київської області, 271 - військовослужбовці та представники інших воєнізованих формувань України", - уточнив він.

Знати більше: Трагедія всієї Київщини й однієї родини в Бучі. Що відомо про злочини за пів року і як відновлюється область

Теми: Київська областьжертвивійнаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: