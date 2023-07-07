За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов

За час повномасштабної військової агресії Росії проти України в Київській області загинуло 1376 мирних мешканців, 317 людей вважаються зниклими безвісти, ще 190 знаходяться у Росії.

Джерело: начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Нєбитова: "Загалом за час війни в області загинули 1 376 осіб. Це тіла, які ми виявили, оглянули. Наголошу, що це виключно цивільні люди, тому що ми як поліцейські опікуємося лише цивільними".

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Деталі: За його словами, "залишаються неідентифікованими 190 тіл. Він повідомив, що відібрані ДНК поміщено до відповідної бази даних. "Із цих 190 можуть бути ті, у яких не було близьких родичів. А якщо немає родичів за першою лінією, то ми не можемо порівняти ДНК. Тому, на жаль, є тіла і не встановлені особи", - зазначив керівник поліції області.

Також Нєбитов повідомив про 317 зниклих безвісти людей. Щодо жодного з них немає інформації. "Сподіваємося, що вони теж перебувають десь у полоні, але з урахуванням того, як вбивали і катували окупанти наших людей, розуміємо, що вони вважатимуться зниклими безвісти доти, доки не знайдемо їх тіла", - додав начальник поліції області.

Він зазначив, що багато тіл були повністю знищені й важко не те, що ідентифікувати, а навіть знайти їх останки.

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"Ті тіла, які ми знаходили нещодавно, були зариті в ямах, де були ворожі позиції. Наразі більшість цих місць обстежено, але розуміємо, що якщо окупанти закопували глибше або викидали тіла у водойми, то навряд чи швидко знайдемо всіх", - зазначив Нєбитов.

Крім того, за оперативною інформацією, 461 громадянин України перебуває на території РФ. "Із них 190 - цивільні жителі Київської області, 271 - військовослужбовці та представники інших воєнізованих формувань України", - уточнив він.

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