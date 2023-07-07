Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 11:59
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ PIXABAY.COM

У Чапаєвську Самарської області Росії 7 липня стався вибух на заводі "Промсинтез", який виробляє вибухові речовини.

Джерело: ТАСС із посиланням на екстрені служби, Telegram-канал Baza

Деталі: Внаслідок вибуху шестеро людей загинули, двоє постраждали. Він стався в момент демонтажу технічного трубопроводу, за інформацією ТАСС. Пожежі після вибуху не було.

Telegram-канал Baza повідомляє, що стався вибух труби, якою подавався азот на будівлю.

Реклама:

Довідково: На сайті заводу повідомляється, що "Промсинтез" – один з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД. Продукція компанії використовується під час розвідки запасів нафти і газу, видобутку корисних копалин.

Підприємство створили в січні 1997 року. Там працюють близько 1300 співробітників.

Теми: Росіявибухпромисловість
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Росія
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Президент Чехії заявив, що "вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори
Останні новини
00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Усі новини...
Реклама: