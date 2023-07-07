У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі

У Чапаєвську Самарської області Росії 7 липня стався вибух на заводі "Промсинтез", який виробляє вибухові речовини.

Джерело: ТАСС із посиланням на екстрені служби, Telegram-канал Baza

Деталі: Внаслідок вибуху шестеро людей загинули, двоє постраждали. Він стався в момент демонтажу технічного трубопроводу, за інформацією ТАСС. Пожежі після вибуху не було.

Telegram-канал Baza повідомляє, що стався вибух труби, якою подавався азот на будівлю.

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Довідково: На сайті заводу повідомляється, що "Промсинтез" – один з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД. Продукція компанії використовується під час розвідки запасів нафти і газу, видобутку корисних копалин.

Підприємство створили в січні 1997 року. Там працюють близько 1300 співробітників.