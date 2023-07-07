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У полоні Росії перебуває понад 25 тисяч цивільних з України – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 12:57
У полоні Росії перебуває понад 25 тисяч цивільних з України – Лубінець
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ НА БРИФІНГУ 28 ВЕРЕСНЯ 2022

Понад 25 тисяч цивільних громадян України перебуває в російському полоні.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця під час Всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права"

Пряма  мова: "Зараз тільки цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тисяч. Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущено дієвий механізм, на це підуть роки, десятиліття. Щодня РФ піддає тортурам наших громадян. Ми це фіксуємо".

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Деталі: Він додав, що стано на сьогодні вдалося повернути 2576 громадян України, з яких 144 –  цивільні заручники.

Що цьому передувало: 

  • На початку травня цього року Лубінець повідомляв про понад 20 тисяч цивільних українців, яких Росія утримує у полоні. Він додав, що ця цифра може бути набагато більшою.

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Теми: полоненівоєнні злочиниРосіядепортація
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