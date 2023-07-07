У полоні Росії перебуває понад 25 тисяч цивільних з України – Лубінець

Понад 25 тисяч цивільних громадян України перебуває в російському полоні.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця під час Всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права"

Пряма мова: "Зараз тільки цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тисяч. Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущено дієвий механізм, на це підуть роки, десятиліття. Щодня РФ піддає тортурам наших громадян. Ми це фіксуємо".

Деталі: Він додав, що стано на сьогодні вдалося повернути 2576 громадян України, з яких 144 – цивільні заручники.

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Що цьому передувало: