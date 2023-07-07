СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню

Служба безпеки України розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) у селищі Бородянка Віктора Талька.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба перевіряє дані про можливе сприяння Талька росіянам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 жителів Київщини під час тимчасової окупації регіону.

Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

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За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору.

Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року "рашисти" утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Також СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

ВІДЕО ДНЯ

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу будуть вирішувати за результатами досудового розслідування. Служителю церкви загрожує до 5 років в'язниці.

Віктор Талько, УПЦ МП СБУ

Цьому передувало: У липні 2022 року речник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) писав, що піп УПЦ МП Віктор Талько на початку вторгнення допомагав російським загарбникам і їхнім пропагандистам у Бородянці, але не має проблем через колаборантство і навіть провів із митрополитом Онуфрієм спільну службу в селищі.

У січні 2023 року журналісти Bihus.info повідомили, що Віктор Талько, який активно співпрацював із загарбниками під час окупації, продовжує працювати у Бородянці.