Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати

Ірина БалачукП'ятниця, 7 липня 2023, 13:45
Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати
Збита ворожа повітряна ціль у лісі на Київщині. Фото з Telegram Нєбитова

Поліція Київщини під час кожного повітряного удару росіян отримує від 60 до 100 дзвінків від громадян про проліт ракети чи дрона − це допомагає збивати ворожі цілі.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Нєбитова: "За один обстріл ми отримуємо від 60 до 100 чи навіть більше дзвінків від громадян.

Наші поліцейські спільно з Силами оборони, в тому числі і протиповітряної оборони, знаходяться фактично в одному приміщенні і перше, що ми відпрацьовуємо – це інформацію від громадян по прольотах ракет і "Шахедів". Інформація від людей дуже допомагає військовим, бо від дзвінка до отримання даних військовими проходить буквально декілька секунд".

Реклама:

Деталі: Він додав, що росіяни використовують ракети і дрони на дуже малих висотах − і Силам оборони складно їх заздалегідь виявити.

Тому коли люди чують наближення об’єкту і оперативно повідомляють про це, то відповідні наряди, які знаходяться безпосередньо на території, дуже швидко отримують цю інформацію і "багато чого вдається збивати таким чином".

"Я закликаю громадян − якомога більше повідомляйте поліції цю інформацію, вона дуже важлива для ЗСУ і Сил протиповітряної оборони", − підсумував Нєбитов.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Київська область
Запуск "Шахедів" по Київщині: пошкоджена багатоповерхівка і 12 приватних будинків
ППО знищила всі "Шахеди", які рухалися на Київ – КМВА
На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували тривогу
Останні новини
00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Усі новини...
Реклама: