Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати

Поліція Київщини під час кожного повітряного удару росіян отримує від 60 до 100 дзвінків від громадян про проліт ракети чи дрона − це допомагає збивати ворожі цілі.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Нєбитова: "За один обстріл ми отримуємо від 60 до 100 чи навіть більше дзвінків від громадян.

Реклама:

Наші поліцейські спільно з Силами оборони, в тому числі і протиповітряної оборони, знаходяться фактично в одному приміщенні і перше, що ми відпрацьовуємо – це інформацію від громадян по прольотах ракет і "Шахедів". Інформація від людей дуже допомагає військовим, бо від дзвінка до отримання даних військовими проходить буквально декілька секунд".

Деталі: Він додав, що росіяни використовують ракети і дрони на дуже малих висотах − і Силам оборони складно їх заздалегідь виявити.

Тому коли люди чують наближення об’єкту і оперативно повідомляють про це, то відповідні наряди, які знаходяться безпосередньо на території, дуже швидко отримують цю інформацію і "багато чого вдається збивати таким чином".

ВІДЕО ДНЯ

"Я закликаю громадян − якомога більше повідомляйте поліції цю інформацію, вона дуже важлива для ЗСУ і Сил протиповітряної оборони", − підсумував Нєбитов.