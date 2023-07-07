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Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати

Ірина БалачукП'ятниця, 7 липня 2023, 13:45
Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати
Збита ворожа повітряна ціль у лісі на Київщині. Фото з Telegram Нєбитова

Поліція Київщини під час кожного повітряного удару росіян отримує від 60 до 100 дзвінків від громадян про проліт ракети чи дрона − це допомагає збивати ворожі цілі.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Нєбитова: "За один обстріл ми отримуємо від 60 до 100 чи навіть більше дзвінків від громадян.

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Наші поліцейські спільно з Силами оборони, в тому числі і протиповітряної оборони, знаходяться фактично в одному приміщенні і перше, що ми відпрацьовуємо – це інформацію від громадян по прольотах ракет і "Шахедів". Інформація від людей дуже допомагає військовим, бо від дзвінка до отримання даних військовими проходить буквально декілька секунд".

Деталі: Він додав, що росіяни використовують ракети і дрони на дуже малих висотах − і Силам оборони складно їх заздалегідь виявити.

Тому коли люди чують наближення об’єкту і оперативно повідомляють про це, то відповідні наряди, які знаходяться безпосередньо на території, дуже швидко отримують цю інформацію і "багато чого вдається збивати таким чином".

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"Я закликаю громадян − якомога більше повідомляйте поліції цю інформацію, вона дуже важлива для ЗСУ і Сил протиповітряної оборони", − підсумував Нєбитов.

Теми: Київська областьвійнабезпілотники
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