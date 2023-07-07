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До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 14:15
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
Ілюстртивне фото з Радіо свобода

До поліції Київщини надійшло понад 6 тисяч повідомлень від військкоматів про ухилянтів, у більшості випадків людина просто не мешкала за місцем реєстрації.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми отримали трохи більше 6 тисяч повідомлень від ТЦК про ухилянтів. В більшості випадків людина просто не мешкала за місцем реєстрації. Близько тисячі таких людей ми доставили до ТЦК, де їм були вручені повістки". 

Деталі: Він додав, що за ухилення від військової службі передбачена адміністративна відповідальність, однак протоколи складають співробітниками військкоматів, а не поліцейськими. За його словами, за цей рік таких протоколів загалом складено понад 1700.

Коли людина зарахована до військової частини, є вимога прибути в конкретне місце, а вона не прибуває, то передбачена кримінальна відповідальність. З початку цього року на Київщині зареєстроване 51 таке кримінальне провадження. По 13 кримінальним провадженням провели слідчі дії і інформація не підтвердилася – люди поїхали служити. По 6 кримінальних справах оголосили підозри і направили матеріали до суду, інші ще знаходяться на стадії досудового розслідування.

Пряма мова: "Взагалі я би радив не гаяти час, не чекати повістки, а самостійно готуватися – фізична підготовка, заняття в тирі, теоретичні знання. Треба розуміти: держава-терорист, яка у нас на півночі, нікуди не зникне, тому краще готуватися і не поїхати, ніж поїхати непідготовленим".

Більше деталей: Часто ухилянти просто намагаються виїхати за кордон нелегальним шляхом. Також є випадки коли людина намагається уникнути мобілізації або навіть реєстрації, фальсифікуючи  медичні дані про стан здоров’я. В таких інцидентах фігурують члени лікарських комісій, є факти притягнення до відповідальності.

Теми: поліціяКиївська областьмобілізаціяТЦК
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