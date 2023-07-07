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Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 липня 2023, 14:34
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Олексанр, Лукашенко, фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що чекає вибачень від тих, хто його називає диктатором, бо не вважає себе таким.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Що стосується останнього диктатора Європи, ви повинні вже вибачитися переді мною. Ви вже відійшли від цього визначення. Ніякий я не диктатор, а якщо і диктатор, то не останній".

Деталі: На зустрічі з журналістами Лукашенко почав переконувати, що він не володарює у Білорусі, а просто працює на високій посаді.

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"Якщо ви думаєте, що, перебуваючи при цій владі, я щось надмірне отримав, і чи отримав узагалі, ви помиляєтеся. Нічого подібного. Я працюю на великій, високій посаді, яку мені довірив народ. Працюю. А не владарюю", - сказав він.

Лукашенко також почав розповідати, що поки не думає про президентські вибори, а лише про те, що буде після нього. "Я поки що про президентські вибори навіть не замислювався. Чесно. І не планував. Тільки в плані міркувань: а що буде після мене? Тільки в цьому ключі. А так я абсолютно нічого не планував", - зазначив він.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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