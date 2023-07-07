Міноборони просить про "тишу" в Телеграмі: "Після новин з фронту ворог одразу накриває наших"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернулась до телеграм-каналів, які повідомляють про оперативну ситуацію на фронті, із закликом зберігати інформаційну тишу до повідомлень офіційних спікерів.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова: "Звертаюсь на прохання наших військових до всіх телеграм каналів, які інформують про оперативну ситуацію на фронті.

Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день - наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога".

Деталі: Маляр наголошує, що поширювати інформацію можна лише після оприлюднення її офіційними спікерами - Генштабу, ОСУВів, Міноборони.

За її словами, вся інформація перед оприлюдненням узгоджується з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях.