Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони просить про "тишу" в Телеграмі: "Після новин з фронту ворог одразу накриває наших"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 14:37
Міноборони просить про тишу в Телеграмі: Після новин з фронту ворог одразу накриває наших
ілюстрація - "По той бік новин"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернулась до телеграм-каналів, які повідомляють про оперативну ситуацію на фронті, із закликом зберігати інформаційну тишу до повідомлень офіційних спікерів.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова: "Звертаюсь на прохання наших військових до всіх телеграм каналів, які інформують про оперативну ситуацію на фронті.

Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день - наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога".

Деталі: Маляр наголошує, що поширювати інформацію можна лише після оприлюднення її офіційними спікерами - Генштабу, ОСУВів, Міноборони.

За її словами, вся інформація перед оприлюдненням узгоджується з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях.

Теми: війнасоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
війна
В окупованих Токмаку й Скадовську слідом за Бердянськом пролунали вибухи
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
У Байдена назвали малоймовірним вступ України до НАТО, доки йде війна
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: