Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в об’єкт інфраструктури

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, у результаті чого виникла пожежа на одному з інфраструктурних об’єктів.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Пряма мова Малашка: "Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що жителі Запоріжжя не постраждали.

Він також закликав мешканців зберігати інформаційну тишу, аби не коригувати окупантів.

