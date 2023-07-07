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Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в об’єкт інфраструктури

Ірина БалачукП'ятниця, 7 липня 2023, 15:17
Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в об’єкт інфраструктури
Фото ілюстративне з Facebook ДСНС

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, у результаті чого виникла пожежа на одному з інфраструктурних об’єктів.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Пряма мова Малашка: "Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що жителі Запоріжжя не постраждали.

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Він також закликав мешканців зберігати інформаційну тишу, аби не коригувати окупантів.
 

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Теми: Запоріжжявійнапожежа
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