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Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в об’єкт інфраструктури

Ірина БалачукП'ятниця, 7 липня 2023, 15:17
Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в об’єкт інфраструктури
Фото ілюстративне з Facebook ДСНС

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, у результаті чого виникла пожежа на одному з інфраструктурних об’єктів.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Пряма мова Малашка: "Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що жителі Запоріжжя не постраждали.

Він також закликав мешканців зберігати інформаційну тишу, аби не коригувати окупантів.
 

Теми: Запоріжжявійнапожежа
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