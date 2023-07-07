Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в об’єкт інфраструктури
П'ятниця, 7 липня 2023, 15:17
Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, у результаті чого виникла пожежа на одному з інфраструктурних об’єктів.
Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram
Пряма мова Малашка: "Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу".
Деталі: Голова ОВА зазначив, що жителі Запоріжжя не постраждали.
Він також закликав мешканців зберігати інформаційну тишу, аби не коригувати окупантів.