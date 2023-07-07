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Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 15:32
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус пенсіонера за 6 000 доларів
фото ДПСУ

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили зловмисників, які організували канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Джерело: Держприкордонслужба, поліція та прокуратура Львівщини

Деталі: За даними слідства, 21-річний мешканець Львова та його спільники забезпечували чоловіків призовного віку документами, які дають право на перетин державного кордону під час дії правового режиму воєнного стану.

З метою реалізації послуги незаконного трансферу "бізнесмени" виготовляли для своїх "клієнтів" пенсійні посвідчення. За статус псевдоінваліда І або ІІ групи ділки отримували 6 000 доларів США з однієї особи.

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Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили та вилучили транспортні засоби, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, мобільні телефони, банківські картки, печатки, чорнові записи та грошові кошти, які ймовірно отримані злочинним шляхом.

 
фото дпсу

Організатора незаконної схеми затримали 5 липня після одержання ним коштів від чергового "клієнта". Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

 
фото поліції

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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фото прокуратури

Теми: Воєнний станПрикордонна служба
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