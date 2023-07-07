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На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків

Ірина БалачукП'ятниця, 7 липня 2023, 15:52
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Фото ДСНС

На Прикарпатті після грозових дощів підтопило 600 домоволодінь, а також дороги та відкриті території, рятувальники врятували 8 людей, евакуювали 45, з них 11 дітей.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Станом на 15:00 рятувальники та представники місцевої влади встановили, що внаслідок грозового дощу, підняття рівня води в місцевих потічках відбулось підтоплення 600 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг". 

 

Деталі: Зокрема, підтопило:

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  • близько 340 будинків у Коломийському районі (с. Мишин, с. Верхній Вербіж та с. Великий Ключів),
  • близько 30 домогосподарств у Калуському районі (м. Калуш),
  • близько 80 будинків у Косівському районі (смт. Яблунів, с. Стопчатів, с. Уторопи, с. Люча),
  • близько 150 будинків у Надвірняському районі (с. Стримба, с. Гвізд; смт. Делятин, смт. Ланчин). 
     

Наразі рятувальники продовжують надавати допомогу населенню. 

 
 

Теми: стихіяЗакарпаттяпогода
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