На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків

На Прикарпатті після грозових дощів підтопило 600 домоволодінь, а також дороги та відкриті території, рятувальники врятували 8 людей, евакуювали 45, з них 11 дітей.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Станом на 15:00 рятувальники та представники місцевої влади встановили, що внаслідок грозового дощу, підняття рівня води в місцевих потічках відбулось підтоплення 600 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг".

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Деталі: Зокрема, підтопило:

близько 340 будинків у Коломийському районі (с. Мишин, с. Верхній Вербіж та с. Великий Ключів),

близько 30 домогосподарств у Калуському районі (м. Калуш),

близько 80 будинків у Косівському районі (смт. Яблунів, с. Стопчатів, с. Уторопи, с. Люча),

близько 150 будинків у Надвірняському районі (с. Стримба, с. Гвізд; смт. Делятин, смт. Ланчин).

Наразі рятувальники продовжують надавати допомогу населенню.