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Генсек НАТО про поставки касетних боєприпасів: Україна захищає себе

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 15:53

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував потенційне постачання Києву касетних боєприпасів, зауваживши, що Україна обороняє себе у агресивній війні.

Про це Столтенберг сказав у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генсек зауважив, що НАТО як організація не має єдиної позиції щодо використання цього типу боєприпасів. 

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"Деякі союзники підписали конвенцію (про касетні боєприпаси. – Ред.), а деякі союзники не підписали конвенцію", – сказав генсек, маючи на увазі конвенцію, яка забороняє використання, накопичення, виробництво і передачу касетних боєприпасів. 

"Від конкретних союзників залежить ухвалення рішень про постачання зброї і військових поставок Україні", – додав він. 

У той самий час Столтенберг підкреслив, що Україна зіткнулась з жорстокою війною. 

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"Ця жорстокість щодня відображається у тому факті, що щоденно ми бачимо жертви, і що касетні боєприпаси використовуються обома сторонами", – додав Столтенберг.

Утім він зазначив, що Росія використовує касетні боєприпаси у жорстокій агресивній війні, щоб завоювати іншу країну.

"У той же час Україна використовує їх, щоб захистити себе", – сказав Столтенберг.

Найкращий спосіб завершити цю жорстоку війну полягає у тому, щоб Росія припинила атакувати іншу країну, підкреслив генсек НАТО.

За даними ЗМІ, які посилаються на американських посадовців, адміністрація президента США Джо Байдена у п’ятницю оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому, зокрема, будуть і касетні снаряди.

У Пентагоні поки офіційно не підтвердили передачу касетних боєприпасів Україні, але зазначили, що це питання справді обговорюють.

Німеччина виступає проти відправки касетних боєприпасів в Україну, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Теми: НАТОУкраїна
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