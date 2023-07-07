Генсек НАТО про поставки касетних боєприпасів: Україна захищає себе

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував потенційне постачання Києву касетних боєприпасів, зауваживши, що Україна обороняє себе у агресивній війні.

Про це Столтенберг сказав у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генсек зауважив, що НАТО як організація не має єдиної позиції щодо використання цього типу боєприпасів.

Реклама:

"Деякі союзники підписали конвенцію (про касетні боєприпаси. – Ред.), а деякі союзники не підписали конвенцію", – сказав генсек, маючи на увазі конвенцію, яка забороняє використання, накопичення, виробництво і передачу касетних боєприпасів.

"Від конкретних союзників залежить ухвалення рішень про постачання зброї і військових поставок Україні", – додав він.

У той самий час Столтенберг підкреслив, що Україна зіткнулась з жорстокою війною.

ВІДЕО ДНЯ

"Ця жорстокість щодня відображається у тому факті, що щоденно ми бачимо жертви, і що касетні боєприпаси використовуються обома сторонами", – додав Столтенберг.

Утім він зазначив, що Росія використовує касетні боєприпаси у жорстокій агресивній війні, щоб завоювати іншу країну.

"У той же час Україна використовує їх, щоб захистити себе", – сказав Столтенберг.

Найкращий спосіб завершити цю жорстоку війну полягає у тому, щоб Росія припинила атакувати іншу країну, підкреслив генсек НАТО.

За даними ЗМІ, які посилаються на американських посадовців, адміністрація президента США Джо Байдена у п’ятницю оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому, зокрема, будуть і касетні снаряди.

У Пентагоні поки офіційно не підтвердили передачу касетних боєприпасів Україні, але зазначили, що це питання справді обговорюють.

Німеччина виступає проти відправки касетних боєприпасів в Україну, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.