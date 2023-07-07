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Словаччина надасть Україні 16 САУ "Зузана" і почне спільне виробництво боєприпасів

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 16:43

Словаччина невдовзі поставить Україні ще 16 самохідних артилерійських установок "Зузана", також країни планують спільно розробляти новий тип гаубиць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова на спільному брифінгу з президентом України у Братиславі. 

"Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 "Зузан" в Україну і це відбудеться вже ближчим часом. Ми будемо спільно розробляти новий тип гаубиць. Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів", – повідомила Чапутова.

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Вона додала, що також Словаччина докладеться до розмінування в Україні.  

Скоріш за все, йдеться про угоду, давно анонсовану міністром оборони Словаччини: про постачання протягом року 16 САУ "Зузана" для України, на що надають кошти Німеччина, Норвегія і Данія. 

Після переговорів з Зеленським прем'єр Чехії Петр Фіала повідомив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

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Теми: СловаччинаУкраїназброя
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