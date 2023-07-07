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Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 липня 2023, 17:03
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Фото: Getty Images

У річці Десна на Чернігівщині потонули 2 дівчинки 2008 року народження, їхні тіла вже підняли на поверхню.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Станом на 16.00 водолазами було виявлено та піднято на поверхню з річки Десна тіла двох дівчат, 2008 р.н.".

Деталі: Повідомляється, що дівчинки зникли поблизу села Оболоння Коропської територіальної громади Новгород-Сіверського району.

До пошукових робіт було залучено понад 30 чоловік: рятувальники, водолази, поліцейські та місцеві жителі.

Що було раніше: За даними ДСНС у 2023 році станом на початок червня в українських водоймах потонуло вже 332 людини.

Теми: водаДСНСнадзвичайна подія
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