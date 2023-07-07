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"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 17:05
Тому, хто в кабіні, ср*ка буде: у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона

У Києві керівників комунального підприємства та підрядника викрили на розкраданні бюджетних коштів на ремонті ліфтів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Керівників КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" та підрядної фірми викрили в організації злочинної схеми, спрямованої на розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках Києва.

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За матеріалами слідства, службові особи комунального підприємства, діючи в інтересах суб’єктів господарювання, укладали з ними договори підряду на проведення робіт з реконструкції ліфтів.

Підрядники, змовившись, через підконтрольні фірми здійснювали закупівлю ліфтів та комплектуючих, після чого поставляли їх комунальному підприємству по ціні, значно вище ринкової. В окремих випадках завищення вартості придбаних ліфтів становило більш ніж на 400 тисяч гривень за одну одиницю.

Встановлені на цей час збитки складають понад 1,3 млн гривень.

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Крім того, у межах досудового розслідування правоохоронці зафіксували особисті розмови між працівниками підрядних організацій, які свідчать: виконавці робіт з ремонту ліфтів знали, що встановлюють неякісне ліфтове обладнання та були свідомі, що це може призвести до людських жертв.

20 червня на підставі ухвал суду за місцем роботи та мешкання осіб, причетних до протиправної схеми, юуло проведено понад 20 обшуків.

За результатами розслідування директору КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" та керівнику однієї з підрядних організацій повідомлено про підозру в розтраті. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Наразі триває перевірка інших угод, укладених зазначеними суб’єктами господарської діяльності з метою розтрати бюджетних коштів.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Теми: Київпрокуратура
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