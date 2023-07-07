ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб 

За день було майже 20 бойових зіткнень з окупантами, ураїнські захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень...

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Деталі: Вночі росіяни атакували територію України іранськими дронами. Захисникам вдалося знищити 12 із 18 БпЛА.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Також завдав 42 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаудару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів Чернігівської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Захисники відбили усі атаки ворога.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити захисників із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мав.

Завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області.

У той же час, противник провів артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка.

Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області.

Завдав авіаційного удару біля Великої Новосілки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога. Також захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.