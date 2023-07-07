Саміт НАТО відійде від формулювань "Бухареста" в питанні членства України – посол США

Лідери країн Північноатлантичного Альянсу у заяві за підсумками саміту у Вільнюсі наступного тижня прагнутимуть відійти від формулювань Бухарестського саміту 2008 року, чого Україна тривалий час вимагає.

Про це на брифінгу для журналістів у п’ятницю заявила пані посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами пані посла, Україна може очікувати від саміту НАТО "набір конкретних результатів, як з погляду довгострокової практичної допомоги в таких питаннях, як військова модернізація, так і в питаннях оперативної сумісності".

"У комюніке ми будемо говорити про прагнення України до членства (в НАТО. – Ред.), і це те, над чим члени Альянсу продовжують працювати. Але це не просто повторення Бухарестського саміту, це буде інакше, ніж те, про що ми говорили в 2008 році", – підкреслила Сміт.

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Вона уточнила, що конкретні формулювання ще узгоджуються державами-членами НАТО і, найімовірніше, стануть відомі наприкінці тижня. Водночас пані посол повідомила, що обговорюється і питання скасування обов'язкового Плану дій щодо членства (ПДЧ) для Києва.

"Та я вважаю, що президент (Володимир. – Ред.) Зеленський, якщо він вирішить приїхати на саміт, отримає добре прийняття, побачить значну підтримку відносин України з Альянсом і матиме цілий набір конкретних досягнень, які свідчитимуть про довгострокову прихильність до України з боку Альянсу", – зазначила Сміт.

Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ "одного дня".

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Тепер же Україна заявляє, що питання ПДЧ зняте з порядку денного, і очікує "позитивне політичне рішення" щодо заявки Києва на членство в Альянсі на липневому саміті у Вільнюсі.

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