Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
П'ятниця, 7 липня 2023, 20:05
Через потужну зливу виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах Києва, на місцях працюють гідрослужби.
Джерело: пресслужба КМДА, синоптикиня Наталка Діденко в Facebook
Деталі: Зазначається, що дорожники залучають мотопомпи та інше насосне обладнання.
Основна частина підтоплень – не на балансових вулицях дорожньої служби, заявили в КМДА.
Столична влада запевняє, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали, і на початок дощу вони були чистими.
Дослівно: "Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів.
Грози зі зливами і шквалами прогнозують синоптики до кінця доби, тож гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі".