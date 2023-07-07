Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах

Через потужну зливу виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах Києва, на місцях працюють гідрослужби.

Джерело: пресслужба КМДА, синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: Зазначається, що дорожники залучають мотопомпи та інше насосне обладнання.

Основна частина підтоплень – не на балансових вулицях дорожньої служби, заявили в КМДА.

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Столична влада запевняє, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали, і на початок дощу вони були чистими.

Дослівно: "Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів.

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Грози зі зливами і шквалами прогнозують синоптики до кінця доби, тож гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі".