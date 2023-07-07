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Білий дім: Гарантії безпеки для України досі не узгоджені

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 20:13

Сполучені Штати разом із іншими союзниками й партнерами продовжують вести дискусії про гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО, але зміст цих обговорень не розголошуватиметься.

Про це на брифінгу для журналістів у п’ятницю заявила старша директорка з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Аманда Слот, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Представниця Білого дому підтвердила, що США "продовжують вести переговори з Україною, разом з іншими союзниками і партнерами, про те, як ми можемо найкраще запевнити Україну в їхній довгостроковій безпеці, щоб стримати будь-яку майбутню агресію після закінчення цієї війни".

"Але поки що ці розмови тривають. На даному етапі я не можу вдаватися в подробиці того, що ми обговорюємо", – підкреслила Слот.

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Посадовиця лише зазначила, що на саміті НАТО – де такі гарантії безпеки, як очікується, можуть бути оголошені – Сполучені Штати запевнять у посиленні незмінної відданості забезпеченню того, щоб "Україна залишалася демократичною, незалежною, суверенною і процвітаючою".

"Наразі я не можу сказати наперед щось, окрім того, що ми залишаємося вкрай відданими тому, щоб продовжувати надавати підтримку, якої потребує Україна. Тому ми обговорюємо з ними структури і формати, які дозволять нам робити це ефективно", – пояснила представниця Ради нацбезпеки США.

Нагадаємо, за даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди": Історія твориться у Вільнюсі. Саміт НАТО буде визначальним і для України, і для Байдена.

Теми: СШАвійнаУкраїнагарантії безпеки
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