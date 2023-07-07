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Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 20:28
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в п'ятницю прибув до Туреччини для переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це пише "Європейська правда".

У соцмережах голова держави повідомив, що проведе з Ердоганом переговори щодо "формули миру", саміту НАТО, гарантій безпеки та "зернової угоди".

Також у фокусі – відбудова України й "оборонні контракти між нашими підприємствами".

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом, після чого турецький лідер може поговорити із главою Кремля Владіміром Путіним.

Нагадаємо, у четвер Володимир Зеленський був з візитом у Болгарії, після чого вирушив до Праги та Братислави.

Теми: ТуреччинаЗеленськийЕрдоган
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