Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в п'ятницю прибув до Туреччини для переговорів із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це пише "Європейська правда".

У соцмережах голова держави повідомив, що проведе з Ердоганом переговори щодо "формули миру", саміту НАТО, гарантій безпеки та "зернової угоди".

Також у фокусі – відбудова України й "оборонні контракти між нашими підприємствами".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом, після чого турецький лідер може поговорити із главою Кремля Владіміром Путіним.

Нагадаємо, у четвер Володимир Зеленський був з візитом у Болгарії, після чого вирушив до Праги та Братислави.