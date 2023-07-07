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По всій Україні оголошували тривогу через зліт трьох МіГів у Росії

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 21:23
По всій Україні оголошували тривогу через зліт трьох МіГів у Росії
МіГ-31К

Ввечері 7 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу, вона тривала трохи більше пів години.

Джерело: карта тривог, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: Ігнат повідомив, що було зафіксовано зліт трьох винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії.

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Оновлено: Приблизно за пів години пішли відбої.

Відбій ракетної небезпеки оголосили для всіх регіонів крім Сумської та Донецької областей (Луганщина та тимчасово окупований Крим залишаються перманентно червоними).

О 22.03 Повітряні сили повідомили в Telegram, що для Сумської області існує  загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

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Теми: повітряна тривога
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