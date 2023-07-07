По всій Україні оголошували тривогу через зліт трьох МіГів у Росії

Ввечері 7 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу, вона тривала трохи більше пів години.

Джерело: карта тривог, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: Ігнат повідомив, що було зафіксовано зліт трьох винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії.

Оновлено: Приблизно за пів години пішли відбої.

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Відбій ракетної небезпеки оголосили для всіх регіонів крім Сумської та Донецької областей (Луганщина та тимчасово окупований Крим залишаються перманентно червоними).

О 22.03 Повітряні сили повідомили в Telegram, що для Сумської області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.