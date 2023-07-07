Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні оголошували тривогу через зліт трьох МіГів у Росії

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 21:23
По всій Україні оголошували тривогу через зліт трьох МіГів у Росії
МіГ-31К

Ввечері 7 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу, вона тривала трохи більше пів години.

Джерело: карта тривог, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: Ігнат повідомив, що було зафіксовано зліт трьох винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії.

 

Оновлено: Приблизно за пів години пішли відбої.

Реклама:

Відбій ракетної небезпеки оголосили для всіх регіонів крім Сумської та Донецької областей (Луганщина та тимчасово окупований Крим залишаються перманентно червоними).

О 22.03 Повітряні сили повідомили в Telegram, що для Сумської області існує  загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні оголошували тривогу: злітав МіГ
КМВА: У Києві тривога була пов’язана із загрозою ворожих ударних БпЛА
На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували тривогу
Останні новини
00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Усі новини...
Реклама: