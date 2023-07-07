По всій Україні оголошували тривогу через зліт трьох МіГів у Росії
П'ятниця, 7 липня 2023, 21:23
Ввечері 7 липня по всій території України було оголошено повітряну тривогу, вона тривала трохи більше пів години.
Джерело: карта тривог, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП
Деталі: Ігнат повідомив, що було зафіксовано зліт трьох винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії.
Оновлено: Приблизно за пів години пішли відбої.
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