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Спецоперація "Зміїний": ССО показали архівне відео з унікальними кадрами

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 21:49
Спецоперація Зміїний: ССО показали архівне відео з унікальними кадрами
скриншот

Сили спецоперацій поділились архівним відео до річниці операції на Зміїному, коли зведена група військ встановила контроль над звільненим островом.

Джерело: відео, оприлюднені пресслужбою ССО

Деталі: Архівне відео 73 морського центру ССО України містить кадри тієї спецоперації.

ССО також виклали інтерв'ю з її учасником. Водолаз-розвідник Сергій розповів, як спецпризначенці готувались до штурму і зачистки острова від ворога, як завдання змінювались відповідно до обстановки та як покроково відбувалась висадка на Зміїний.

Передісторія:

  • Вночі 7 липня 2022 року до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого ССО України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін.
  • Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції. Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.
  • Після виходу на плато острова група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний. Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острова.

Знати більше: Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція

Теми: ЗміїнийССО
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