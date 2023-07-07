КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
П'ятниця, 7 липня 2023, 22:17
Київська міська військова адміністрація вирішила тимчасово не сповіщати про повітряну тривогу у Києві через проблеми з "екстреними оповіщеннями".
Джерело: КМВА
Дослівно: "Київська міська військова адміністрація тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з "екстреними оповіщеннями".
Деталі: В адміністрації закликали слідкувати за повідомленнями про тривоги в додатку "Київ Цифровий".