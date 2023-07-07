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КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 липня 2023, 22:17
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з екстреними оповіщеннями
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Київська міська військова адміністрація вирішила тимчасово не сповіщати про повітряну тривогу у Києві через  проблеми з "екстреними оповіщеннями".

Джерело: КМВА

Дослівно: "Київська міська військова адміністрація тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з "екстреними оповіщеннями".

Деталі: В адміністрації закликали слідкувати за повідомленнями про тривоги в додатку "Київ Цифровий".

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Теми: Київповітряна тривогамісцева влада
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