КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"

Київська міська військова адміністрація вирішила тимчасово не сповіщати про повітряну тривогу у Києві через проблеми з "екстреними оповіщеннями".

Джерело: КМВА

Дослівно: "Київська міська військова адміністрація тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з "екстреними оповіщеннями".

Деталі: В адміністрації закликали слідкувати за повідомленнями про тривоги в додатку "Київ Цифровий".

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