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Залужний і Шаптала відвідали угруповання військ "Хортиця" і "Таврія"

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 липня 2023, 23:17
Залужний і Шаптала відвідали угруповання військ Хортиця і Таврія
скриншот, "від предків ми здобули хоробрість" цитата Святослава Хороброго

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою відвідали оперативно-стратегічні угруповання військ "Хортиця" і "Таврія".

Джерело: Залужний у Facebook

Дослівно: "З начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія". Дякую кожному, хто боронить нашу землю".

Деталі: В опублікованому відео Залужний також заявив: "Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо".

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Теми: Залужнийвійна
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