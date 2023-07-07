Залужний і Шаптала відвідали угруповання військ "Хортиця" і "Таврія"
П'ятниця, 7 липня 2023, 23:17
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою відвідали оперативно-стратегічні угруповання військ "Хортиця" і "Таврія".
Джерело: Залужний у Facebook
Дослівно: "З начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія". Дякую кожному, хто боронить нашу землю".
Деталі: В опублікованому відео Залужний також заявив: "Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо".