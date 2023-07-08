Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги

Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні нового пакету оборонної допомоги.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Вчасний, масштабний та дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народові та президенту Джозефу Байдену за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою".

Вчасний, масштабний та дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народові та Президенту Джозефу Байдену @POTUS за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою. Розширення оборонних… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023

Деталі: Зеленський наголосив, що розширення оборонних спроможностей України "дасть нові інструменти для деокупації нашої землі та наближення миру".

Що цьому передувало: