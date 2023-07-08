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Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 00:24
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні нового пакету оборонної допомоги.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Вчасний, масштабний та дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народові та президенту Джозефу Байдену за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою".

Деталі: Зеленський наголосив, що розширення оборонних спроможностей України "дасть нові інструменти для деокупації нашої землі та наближення миру".

Що цьому передувало:

  • Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн.
  • У новому пакеті військової допомоги США присутні так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (касетні боєприпаси).

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Теми: ЗеленськийБайденСШАдопомога Україні
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