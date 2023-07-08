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Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 01:32
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював зерновий коридор
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив, що весь світ зацікавлений у роботі "зернового коридору" для експорту українського збіжжя, а тому його функціонування не повинно залежати від РФ.

Джерело: трансляція Офісу президента України

Пряма мова Зеленського: "Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор". Дуже важливо, щоб ми почали так діяти з партнерами, щоби життя "зернового коридору", а значить й життя людей на інших континентах, включаючи Азію і Африку, не залежало від настрою, з яким прокинувся президент РФ.

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У нас є на сьогодні цей "коридор". Він не вільний, а саме такий – структурований і складний – через те, що Росія блокує Чорне море.

Ми не можемо збиратися кожного разу, щоби думати, як людям у світі прожити наступні два місяці і як знову домовлятися. Тому дуже потрібно, щоби цей "коридор" не залежав від бажання однієї держави".

Деталі: Зі свого боку, Ердоган наголосив, що Туреччина докладає зусилля, аби "зерновий коридор" продовжив працювати після 17 липня.

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"Наше побажання, щоби "зернова угода" продовжувалася не раз на два місяці, а принаймні раз на три місяці", – сказав турецький президент.

Ердоган додав, що Туреччина намагатиметься збільшити термін дії "угоди" на два роки, і говоритиме про це з Путіним.

Нагадаємо: МЗС РФ 4 липня заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів.

Теми: зерноЗеленськийРосія
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