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Росіяни за добу 18 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 02:28
Росіяни за добу 18 разів обстріляли Сумщину
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 7 липня російські окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області, зафіксовано 111 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Зноб-Новгородській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів (8 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (23 вибухи) та мінометний обстріл (5 вибухів).

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії (22 вибухи), пошкоджено лінію електропередач.

По Миколаївській громаді здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

По Есманській громаді здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

У Дружбівській громаді був артобстріл (5 вибухів).

У Глухівській громаді зафіксовано 20 вибухів з мінометів.

По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).

По Шалигинській громаді здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (4 вибухи).

Теми: Сумська областьобстріл
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