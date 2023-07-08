Росіяни за добу 18 разів обстріляли Сумщину
Протягом 7 липня російські окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області, зафіксовано 111 вибухів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Зноб-Новгородській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів (8 вибухів).
У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (23 вибухи) та мінометний обстріл (5 вибухів).
По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії (22 вибухи), пошкоджено лінію електропередач.
По Миколаївській громаді здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
По Есманській громаді здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).
У Дружбівській громаді був артобстріл (5 вибухів).
У Глухівській громаді зафіксовано 20 вибухів з мінометів.
По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
По Шалигинській громаді здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (4 вибухи).