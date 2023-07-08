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П'ятьом областям загрожують ворожі безпілотники – Повітряні сили

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 02:50
П'ятьом областям загрожують ворожі безпілотники – Повітряні сили
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими загарбниками ударних безпілотників на території Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської і Дніпропетровської областей.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram

Деталі: Близько 02:40 повітряники повідомили, що існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА для Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Станом на 02:50 у цих областей триває повітряна тривога.

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Теми: повітряна тривогабезпілотники
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