П'ятьом областям загрожують ворожі безпілотники – Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими загарбниками ударних безпілотників на території Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської і Дніпропетровської областей.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram

Деталі: Близько 02:40 повітряники повідомили, що існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА для Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Станом на 02:50 у цих областей триває повітряна тривога.

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