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Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 05:22
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Шебекіно. Фото з Вікіпедії

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що вночі 8 липня місто Шебекіно потрапило під обстріл реактивних систем залпового вогню "Град".

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "Один зі снарядів влучив на територію центрального ринку з подальшим загорянням, також горить овочева база і один автомобіль".

Деталі: За попередніми даними губернатора, постраждалих немає.

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Теми: Росіяобстріл
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