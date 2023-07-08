Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що вночі 8 липня місто Шебекіно потрапило під обстріл реактивних систем залпового вогню "Град".

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "Один зі снарядів влучив на територію центрального ринку з подальшим загорянням, також горить овочева база і один автомобіль".

Деталі: За попередніми даними губернатора, постраждалих немає.

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