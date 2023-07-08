Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя – ЦНС
Субота, 8 липня 2023, 07:16
Окупаційна так звана адміністрація міста Маріуполь Донецької області підготувала план евакуації колаборантів, документації і цінного майна з міста.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Як стало відомо нашому підпіллю, окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план евакуації з міста.
Ці плани передбачають вивезення до РФ колаборантів, документації та найціннішого майна".
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Деталі: За інформацією ЦНС, також у порту Маріуполя прискорюються вантажні операції з вивезення зерна.
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