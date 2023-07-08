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Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя – ЦНС

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 07:16
Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя – ЦНС
ЗНИЩЕНИЙ РОСІЙСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ БУДИНОК У МАРІУПОЛІ. ФОТО З TELEGRAM МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Окупаційна так звана адміністрація міста Маріуполь Донецької області підготувала план евакуації колаборантів, документації і цінного майна з міста.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Як стало відомо нашому підпіллю, окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план евакуації з міста.

Ці плани передбачають вивезення до РФ колаборантів, документації та найціннішого майна".

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Деталі: За інформацією ЦНС, також у порту Маріуполя прискорюються вантажні операції з вивезення зерна.

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Теми: Маріупольокупаціяевакуація
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