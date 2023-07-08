Ердоган чекає в себе Путіна у серпні

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в серпні Туреччину має відвідати президент Росії Владімір Путін для переговорів щодо, серед іншого, повномасштабної війни в Україні та "зернової угоди".

Про це Ердоган сказав пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі в п’ятницю, його цитує агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

Президент Туреччини розповідав про переговори із Зеленським, зокрема стосовно обміну військовополонених між Україною та Росією.

"Я обговорював це питання з Путіним, і Путін також відвідає Туреччину наступного місяця. У нас буде можливість знову обговорити це питання віч-на-віч", – зазначив Ердоган, висловивши сподівання, що про конкретні результати вдасться домовитись найближчим часом.

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Пізніше президент Туреччини ще раз підтвердив, що очікує на переговори з Путіним у питанні Чорноморської зернової ініціативи, яку прагне продовжити щонайменше на ще два роки.

"Сподіваюся, це одне з найважливіших питань на нашому порядку денному – як у телефонній дипломатії, так і під час особистої зустрічі, яка відбудеться наступного місяця", – сказав він.

Раніше ЗМІ писали, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі може поговорити із главою Кремля Владіміром Путіним.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський приїхав у Туреччину в п'ятницю ввечері, де провів переговори щодо "формули миру", саміту НАТО, гарантій безпеки та "зернової угоди", а також відбудови України й оборонних контрактів між українськими й турецькими підприємствами.