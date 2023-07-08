Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
Субота, 8 липня 2023, 10:11
Російські окупанти протягом ночі на 8 липня тричі обстріляли звільнений Вовчанськ Харківської області.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: О 00:14 окупанти завдали артилерійських ударів по Вовчанську.
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Був пошкоджений 9-поверховий житловий будинок, поранений та госпіталізований 62-річний чоловік.
О 2:05 надійшла інформація про повторний артобстріл Вовчанська, на цей раз без постраждалих, пошкоджений приватний будинок.
О 5:00 внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждалих також немає.
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