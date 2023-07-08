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У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 10:42
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
усі фото сбу

СБУ затримала бойовика-розвідника так званої "ДНР", який хотів "залягти на дно" у Вінниці.

Джерело: СБУ

Деталі: Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус ЗС РФ.

У тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка.

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Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя.

СБУ затримали його біля дому, де він проживав. У його телефоні знайшли фото з бойових дій проти Сил антитерористичної операції у Донецькій області.

Йому інкримінують участь у терористичній групі, загрожує до 15 років.

ВІДЕО ДНЯ

Зараз він під вартою.

 

Теми: СБУВінницяДонецька областьсепаратизм
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