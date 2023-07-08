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Донеччина: через російські обстріли на ТЕС впав дах – є загиблий та поранені

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 12:53
Донеччина: через російські обстріли на ТЕС впав дах – є загиблий та поранені
обвал даху на тес, фото прокуратури

У Донецькій області на тепловій електростанції, які неодноразово обстрілювали росіяни, впав дах цеху – щонайменше одна людина загинула.

Джерело: Міненерго, прокуратура області

Дослівно: "На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки".

Деталі: Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, двоє – вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні.

Причини обвалу поки невідомі, наразі розбирають завали.

Оновлено: Прокуратура області пізніше оприлюднила подробиці.

Уточнюється, що 7 липня близько 23:10 обвалилася покрівля та декількох поверхів об’єкта у Кураховому.

Через руйнування металево-бетонних конструкцій під завалами опинилися люди.

Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіло 46-річної співробітниці. Прокуратура не повідомляє про зниклих.

Крім того, до лікарні доставлено трьох працівників нічної зміни віком від 43 до 58 років з відкритою черепно-мозковою травмою, переламами ребер та забоями. Також кваліфікована медична допомога надається жінці, яка перебуває в передінфарктному стані.

За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак Росії на це підприємство.

Нині перевіряється факт допуску працівників до роботи в аварійних умовах.

 

Теми: Донецька областьенергетикавійнаобстріл
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